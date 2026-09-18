Die Siemens Energy-Aktie stand in den vergangenen Wochen unter starkem Abgabedruck und hat sich so deutlich von seinem Rekordhoch entfernt. Gegenüber dem Top von Ende April bei 191,66 € belaufen sich die Abschläge auf knapp -26%. Doch in den letzten Tagen scheint der Wind wieder etwas zu drehen. Der Freitag könnte bereits der vierte Tag in Folge mit Kursgewinnen werden. Steht nun der große Turnaround bevor? Milliardenauftrag und starke Zahlen Fundamental ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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