BYD treibt den Ausbau in Europa massiv voran und plant dort künftig vier zusätzliche Werke. Der chinesische Autobauer hebt parallel seine Absatzpläne für die kommenden Jahre deutlich an. Charttechnisch bleibt die Aktie davon bislang unbeeindruckt und testet erneut eine bekannte Unterstützungszone. Produktionsausbau statt Exportstrategie BYD plant den Bau von vier zusätzlichen Werken in Europa und würde damit seine dortigen Fertigungskapazitäten vervierfachen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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