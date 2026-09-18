Am 18.09.1837 beginnt eine der ungewöhnlichsten Erfolgsgeschichten der amerikanischen Luxusindustrie. Charles Lewis Tiffany und John B. Young eröffnen in New York ein Geschäft für Schreibwaren und sogenannte "fancy goods". Das Startkapital beträgt gerade einmal 1.000 Dollar, die Tiffany von seinem Vater erhält. Die ersten drei Geschäftstage bringen lediglich 4,98 Dollar Umsatz. Fast zwei Jahrhunderte später ist aus dem kleinen Laden eine der bekanntesten Schmuckmarken der Welt geworden. Tiffany ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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