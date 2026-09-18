Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research GmbH



18.09.2026 / 11:30 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV Company Name: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 18.09.2026 Target price: €2.20 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 2.40 to EUR 2.20.



This is an abbreviated summary. The full text of this story (including disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly ( g.tiwari@firstberlin.com ).



Abstract:

The Pharming share has fallen by around a third since early May due to weak U.S. sales of its flagship product, the intravenously injected on-demand hereditary angioedema (HAe) therapy, Ruconest. H1/26 U.S. Ruconest sales were down 11% y-o-y due to customer inventory reductions following a 27% increase in sales in 2025, and the launch of Chiesi's Ekterly, the first oral on-demand HAe therapy, in July 2025. Nevertheless, the midpoint of Pharming's FY/26 guidance, given with the Q2/26 results, calls for a 3% decline in U.S. Ruconest revenue, implying y-o-y growth of 4% in H2. We think this guidance is plausible because Ruconest continues to gain new patients and the medicine's efficacy has been demonstrated to be clearly superior to both Ekterly and the highest volume competing on-demand HAe therapy, Firazyr (and its generics). A peer-reviewed study published by Pharming in May showed that Ruconest resolved 22 out of 25 HAe attacks after one dose. The figure for Ekterly was 15. H1/26 Ruconest new patient enrolment was 130. Based on 2025 U.S. Ruconest sales of USD312m and data released by Pharming on the average annual per-patient cost of treatment with Ruconest (USD460k), we estimate the overall U.S. Ruconest patient base at 650-700 persons. We think efficacy beats convenience and so expect Ruconest to return to growth. Meanwhile, Pharming is making progress towards multiplying its addressable patient and revenue base over ten-fold. Pharming puts the addressable U.S. patient base for its APDS therapy, Joenja (approved in 2023), at 500. Read-outs from phase 2 trials of Joenja/leniolisib for genetic primary immune deficiencies with immune dysregulation linked to PIK3D, and Common Variable Immune Deficiency with immune dysregulation, are due in Q4/26. U.S. patients for these conditions number over >2,500 and >11,500 respectively, and annual treatment cost is likely to be close to that for HAe. For good measure, a pivotal trial of another potential blockbuster, napazimone for mtDNA mitochondrial disease, is due to read out in H2/27. We maintain our Buy recommendation but reduce the price target from €2.40 to €2.20 to reflect weaker Q2 results than we had expected.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,40 auf EUR 2,20.



Zusammenfassung:

Die Pharming-Aktie ist seit Anfang Mai aufgrund schwacher US-Umsätze mit ihrem Flaggschiffprodukt, der intravenös verabreichten On-Demand-Therapie gegen hereditäres Angioödem (HAö), Ruconest, um rund ein Drittel gefallen. Die US-Umsätze mit Ruconest im H1/26 gingen im Jahresvergleich um 11% zurück, da die Kundenbestände nach einem Umsatzanstieg von 27% im Jahr 2025 reduziert wurden und Chiesis Ekterly, die erste orale On-Demand-Therapie gegen HAö, im Juli 2025 auf den Markt kam. Dennoch sieht der Mittelwert der von Pharming mit den Q2/26-Ergebnissen veröffentlichten FY/26-Prognose einen Rückgang der US-Umsätze mit Ruconest um nur 3% vor, was ein Wachstum von 4% im Jahresvergleich im H2 impliziert. Wir halten diese Prognose für plausibel, da Ruconest weiterhin neue Patienten gewinnt und die Wirksamkeit des Medikaments nachweislich deutlich besser ist als sowohl die von Ekterly als auch die der umsatzstärksten konkurrierenden On-Demand-HAö-Therapie Firazyr (und seiner Generika). Eine von Pharming im Mai veröffentlichte, peer-reviewte Studie zeigte, dass Ruconest 22 von 25 HAö-Attacken mit einer Dosis erfolgreich behandelte. Bei Ekterly lag die Zahl bei 15. Die Zahl der neu aufgenommenen Ruconest-Patienten im H1/26 betrug 130. Auf Basis der US-Umsätze mit Ruconest von USD312m im Jahr 2025 und der von Pharming veröffentlichten Daten zu den durchschnittlichen jährlichen Behandlungskosten pro Patient mit Ruconest (USD460k) schätzen wir die gesamte US-Patientenbasis von Ruconest auf 650-700 Personen. Wir sind der Ansicht, dass die Wirksamkeit die Bequemlichkeit übertrifft, und erwarten daher, dass Ruconest zum Wachstum zurückkehrt. Unterdessen macht Pharming Fortschritte dabei, seine adressierbare Patienten- und Umsatzbasis mehr als zu verzehnfachen. Pharming beziffert die adressierbare US-Patientenbasis für seine APDS-Therapie Joenja (2023 zugelassen) auf 500. Ergebnisse aus Phase-2-Studien zu Joenja/leniolisib bei genetisch bedingten primären Immundefekten mit einer mit PIK3D verbundenen Immundysregulation sowie bei Common Variable Immune Deficiency mit Immundysregulation werden im Q4/26 erwartet. Die Zahl der US-Patienten mit diesen Erkrankungen liegt bei über >2.500 bzw. >11.500, und die jährlichen Behandlungskosten dürften denen für HAö nahekommen. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse einer zulassungsrelevanten Studie zu einem weiteren potenziellen Blockbuster, Napazimone zur Behandlung mitochondrialer Erkrankungen aufgrund von mtDNA im H2/27 vorliegen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch das Kursziel von €2,40 auf €2,20, um die schwächer als erwarteten Q2-Ergebnisse zu berücksichtigen.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.







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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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