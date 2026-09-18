Mainz (ots) -
Woche 38/26
Fr., 18.09.
Bitte geänderten Programmablauf ab 0.15 Uhr beachten:
0.15 XY gelöst (VPS 0.30)
1.00 Terra X History (VPS 1.15)
Wilde Zeiten. Das letzte Jahr der DDR
1.45 Terra X (VPS 2.00)
Weltstädte
2.30 Terra X (VPS 2.45)
Zeitreise Heimat
3.15 Auckland Detectives - Tödliche Bucht (VPS 3.30)
4.45 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.00)
("heute journal update" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6354595
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