Bonn (ots) -Wer eine Immobilie erbt, steht nicht selten vor einem dichten Geflecht aus rechtlichen Fragen, familiären Spannungen und persönlichen Erinnerungen. Besonders dann, wenn mehrere Erben beteiligt sind, prallen dabei schnell unterschiedliche Wünsche aufeinander: Während eine Person rasch verkaufen möchte, hängt eine andere noch am Elternhaus. Wie also lässt sich am Ende klären, wer überhaupt über die Erbschaftsimmobilie verfügen darf und welche Schritte für den Immobilienverkauf nötig sind?Erben und Erbengemeinschaften haben meist ein klares Ziel: Sie möchten die geerbte Immobilie geordnet und zu einem fairen Preis verkaufen, ohne Streit, ohne Verzögerungen und ohne böse Überraschungen. In der Praxis ist das jedoch oft schwieriger als gedacht. Vor dem Verkauf müssen unter anderem Fragen zum Testament, zum Erbvertrag, zum Erbschein und zur Grundbuchberichtigung geklärt werden. Bleiben diese Punkte offen, kann sich der gesamte Prozess unnötig in die Länge ziehen. "Wenn wichtige Unterlagen fehlen oder Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig geklärt sind, kann die Vermarktung später schnell problematisch werden. Noch schwieriger wird es jedoch, wenn dabei nicht alle an einem Strang ziehen", mahnt Ysabel Schöpf, Geschäftsführerin der Schöpf & Co. Immobilien GmbH."Genau deshalb ist es so wichtig, beide Seiten gleichzeitig im Blick zu behalten: die sachlichen Voraussetzungen für einen Verkauf und die emotionale Situation der Erben", fügt sie hinzu. Ysabel Schöpf ist Diplom-Betriebswirtin, Immobilienberaterin, Sachverständige für Immobilienbewertung und geprüfte Immobilienbewerterin der Sprengnetter Akademie. Philipp Schöpf ist Bankkaufmann und B.A. Immobilienwirtschaft. In vierter Generation im Immobilienbereich unterstützen sie Eigentümer, Erben und Erbengemeinschaften beim Verkauf von Immobilien. Die Schöpf & Co. Immobilien GmbH begleitet Eigentümer und Erben als Immobilienmakler in Bonn, Bad Godesberg und der umliegenden Region von der ersten Einordnung der Immobilie über die Vorbereitung bis zum späteren Verkauf.Erst klären, wer verkaufen darfVor der eigentlichen Vermarktung einer Erbschaftsimmobilie muss zunächst feststehen, wer geerbt hat, wer unterschriftsberechtigt ist und ob bei mehreren Erben Einigkeit über den Verkauf besteht. Gerade dieser Punkt wird oft unterschätzt, denn bei einer Erbengemeinschaft kann die Immobilie grundsätzlich nicht von einer einzelnen Person allein verkauft werden. Ebenso wichtig ist ein früher Blick auf die Unterlagen: Testament, Erbvertrag und andere Vereinbarungen sollten rechtzeitig geprüft werden, damit klar ist, ob der Verstorbene besondere Vorgaben gemacht hat oder weitere Personen in den Nachlass eingebunden sind. Auch der Erbnachweis in Form des Erbscheins spielt oftmals eine zentrale Rolle.Zudem sollte die Grundbuchlage früh geprüft werden. Nach einem Erbfall ist häufig eine Grundbuchberichtigung notwendig oder zumindest zu klären, wie der Verkauf grundbuchrechtlich abgewickelt werden kann. Innerhalb der entsprechenden Frist nach dem Erbfall kann eine Grundbuchberichtigung gebührenfrei möglich sein. Welche Schritte im Einzelfall nötig sind, sollte früh mit dem Grundbuchamt oder dem beurkundenden Notar geklärt werden.Erbschaftsimmobilie in Bonn und Bad Godesberg: Wenn in der Erbengemeinschaft unterschiedliche Vorstellungen bestehenNoch anspruchsvoller wird es, wenn mehrere Erben beteiligt sind, die keine gemeinsame Linie finden. Solange grundsätzliche Fragen offen sind, also ob verkauft, gehalten oder innerhalb der Familie übernommen werden soll, sollte nicht vorschnell mit dem eigentlichen Immobilienverkauf und den dazugehörigen Maßnahmen begonnen werden.Vielmehr kann in solchen Fällen eine unabhängige Immobilienbewertung helfen. Gerade bei Erbschaftsimmobilien in Bonn und Bad Godesberg ist eine fundierte Einschätzung des Marktwerts eine wichtige Grundlage für die weiteren Entscheidungen. Als Immobilienmakler kennt die Schöpf & Co. Immobilien GmbH den regionalen Markt und kann die Immobilie entsprechend einordnen. So lassen sich emotionale Preisvorstellungen besser vom tatsächlichen Marktwert trennen und innerhalb der Erbengemeinschaft auf einer gemeinsamen wirtschaftlichen Basis besprechen. "Wir können mit einer fundierten Bewertung eine gemeinsame wirtschaftliche Basis schaffen", erklärt Ysabel Schöpf. "Rechts- oder Steuerberatung dürfen wir jedoch nicht vornehmen. Wir können lediglich Hinweise geben." Individuelle Fragen zu Erbrecht, Testamenten, Streitigkeiten zwischen Erben oder steuerlichen Folgen müssen deshalb durch Notare, spezialisierte Rechtsanwälte oder Steuerberater geprüft werden.Vom Elternhaus zur verkaufsfähigen ErbschaftsimmobilieNeben den formalen Fragen wartet auf alle Beteiligten meist eine zweite, noch schwierigere Aufgabe: Aus einem ehemaligen Zuhause muss wieder eine verkaufsfähige Immobilie werden. Viele Erbschaftsimmobilien sehen noch genauso aus, wie die verstorbene Person sie zuletzt bewohnt hat. Für Außenstehende mag das nur ein Zustand sein. Für Erben ist es häufig ein ganzer Erinnerungsraum.Gerade beim Elternhaus fällt das Ausräumen schwer. An Möbeln, Geschirr und persönlichen Gegenständen hängen Erinnerungen an Eltern oder Großeltern. Der emotionale Loslösungsprozess kann wenige Wochen, mehrere Monate oder in Einzelfällen deutlich länger dauern. Die Schöpf & Co. Immobilien GmbH hat nach eigener Aussage bereits Erbfälle über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren begleitet. Während dieser Phase können dennoch bereits sachliche Aufgaben vorbereitet werden, etwa die Beschaffung objektrelevanter Unterlagen oder die Planung der nächsten Schritte.Eine Immobilie einfach unverändert zu lassen, hält Ysabel Schöpf allerdings meist nicht für sinnvoll. "Wenn Erben die Immobilie so lassen, wie sie ist, sehen Käufer zuerst Eichenschrankwand, Blümchentapete, Rollator oder Pflegebett", sagt sie. "Das tatsächliche Potenzial der Räume tritt dann in den Hintergrund." Genau darum ist die Entrümpelung mehr als bloße Vorarbeit. Sie hilft Interessenten, die Räume zu sehen und nicht die persönlichen Hinterlassenschaften des früheren Bewohners. Je nach Zustand können auch eine Grundreinigung, kleinere Schönheitsarbeiten oder eine neutralere Gestaltung sinnvoll sein. Welche Maßnahmen hierbei wirtschaftlich sinnvoll sind, hängt immer von der jeweiligen Immobilie ab.Homestaging lenkt den Blick auf das WesentlicheEin besonders hilfreiches Mittel kann dabei Homestaging sein. Gemeint ist die gezielte Gestaltung einer Immobilie mit Möbeln und Einrichtungselementen, damit Interessenten besser erkennen können, wie die Räume heute genutzt werden könnten. Vor allem bei einer Erbschaftsimmobilie kann das den entscheidenden Unterschied machen.Nach Erfahrung von Ysabel und Philipp Schöpf geht es bei Schöpf & Co. Immobilien allerdings um weit mehr, als leere Räume mit Möbeln zu füllen oder Nutzungsmöglichkeiten zu zeigen. "Der erste Eindruck einer Immobilie löst bei Interessenten unmittelbar ein Gefühl aus", erklärt die Immobilienmaklerin aus Bonn. Gerade bei älteren oder geerbten Immobilien entspreche die vorhandene Einrichtung häufig nicht mehr den heutigen Wohnvorstellungen. Auch vollständig leergeräumte Räume könnten es Interessenten erschweren, sich vorzustellen, wie die Immobilie später einmal wirken kann.Das sei nicht zu unterschätzen. "Viele Menschen können das, was sie bei einer Besichtigung sehen, gedanklich nicht einfach ausblenden", sagt Ysabel Schöpf. Statt das Potenzial der Immobilie wahrzunehmen, beschäftigten sie sich dann schnell mit den Kosten notwendiger Veränderungen oder Renovierungsarbeiten. Professionelles Homestaging könne diesen ersten Eindruck entscheidend verändern. Durch eine hochwertige, zeitgemäße und zur Immobilie passende Einrichtung entstehe von Beginn an eine positive Atmosphäre. "Im besten Fall betritt ein Interessent die Immobilie und kann sich sofort vorstellen, hier selbst zu wohnen", so Ysabel Schöpf von Schöpf & Co. Immobilien aus Bonn.Aus ihrer Erfahrung beeinflusse diese positive Grundstimmung auch die weitere Besichtigung. Interessenten müssten sich nicht erst mühsam vorstellen, was aus den Räumen werden könnte, sondern könnten sich unmittelbar mit der Immobilie selbst, ihrer Aufteilung und ihren Möglichkeiten beschäftigen. Gerade deshalb sei Homestaging für Ysabel Schöpf nicht lediglich Dekoration, sondern ein wichtiger Bestandteil einer professionellen Immobilienpräsentation.Auch für Erben selbst kann Homestaging eine wertvolle Wirkung haben: Nach der Aufbereitung wirkt das Haus oder die Wohnung oft weniger wie das unveränderte Elternhaus und stärker wie das Objekt, das nun verkauft werden soll. Das kann den Abschluss dieses Abschnitts erleichtern. "Wer aus Überforderung alles stehen lässt und hofft, dass der Käufer sich später darum kümmert, verschenkt oft unnötig Potenzial bei der Präsentation. Das macht den Prozess insgesamt oft nur noch schwieriger", berichtet Ysabel Schöpf.Fazit: Drei Punkte entscheiden über einen guten VerkaufDamit der Verkauf einer Erbschaftsimmobilie gelingt, sollten zusammenfassend also drei Dinge früh geklärt sein: Erstens müssen die Erben überhaupt verkaufen dürfen. Zweitens muss eine Erbengemeinschaft zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Drittens muss die Immobilie so vorbereitet sein, dass der Markt ihren Wert erkennen kann.Die Schöpf & Co. Immobilien GmbH begleitet die immobilienbezogenen Schritte dieses Prozesses, von der Bewertung über die Beschaffung objektrelevanter Unterlagen bis hin zu Vorbereitung, Homestaging und Verkauf. Individuelle rechtliche und steuerliche Fragen bleiben dabei Sache der zuständigen Fachleute. Wer in Bonn, Bad Godesberg oder der umliegenden Region eine Erbschaftsimmobilie verkaufen möchte und einen erfahrenen Immobilienmakler sucht, findet in der Schöpf & Co. Immobilien GmbH einen erfahrenen Ansprechpartner. "Ein guter Verkauf beginnt nicht mit dem ersten Inserat, sondern mit der richtigen Vorbereitung", so Ysabel Schöpf abschließend.Sie ziehen den Verkauf Ihrer geerbten Immobilie in Bonn, Bad Godesberg oder der umliegenden Region in Betracht und wollen sich dabei professionell unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Ysabel Schöpf und Philipp Schöpf von der Schöpf & Co. Immobilien GmbH (https://www.schoepf-co.de/ratgeber/erbimmobilie/) und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!Pressekontakt:Schöpf & Co. Immobilien GmbHE-Mail: ysabel.schoepf@schoepf-co.deWeb: https://www.schoepf-co.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schöpf & Co. Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182904/6354607