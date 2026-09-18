Köln (ots) -Im neuen "Tatort" aus Münster - "Edle Spender" (AT) bekommen es Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) mit einem millionenschweren Nachlass, undurchsichtigen Familienverhältnissen und jeder Menge DNA-Spuren zu tun. Seit dem 15. September 2026 laufen die Dreharbeiten für den 51. Münster "Tatort" unter der Regie von Nils Willbrandt.Otto Arenz (Reiner Schöne) ist fast 90, schwerreich und kinderlos. Sein Vermögen will der ehemalige Unternehmer ausgerechnet Patrick Reitemeyer (Elias Reichert) hinterlassen. Der ist Mitbegründer der jungen Partei "Vorteil für Alle", die die Erbschaftssteuer auf 100% setzen will - zugunsten der Gemeinschaft. Doch bevor Arenz sein Testament machen kann, wird er tot in seinem Apartment in der Altenresidenz "Aaseeblick" gefunden.Während Thiel nach Täter oder Täterin und möglichen Erben sucht, führt eine Spur weit zurück in die Vergangenheit der Familie Arenz. Boerne setzt derweil auf modernste Technik: Ein neuer mobiler DNA-Sequenzierer soll Licht in die verworrenen Familienverhältnisse bringen - liefert zunächst aber vor allem jede Menge neue Spuren. Und auch Thiel muss feststellen, dass ihm das Thema Erben näher ist als gedacht: "Vaddern" (Claus D. Clausnitzer) hat für seinen eigenen Nachlass längst konkrete Pläne.Vor der Kamera stehen zudem erneut Christine Urspruch als Silke Haller, Lou Strenger als Staatsanwältin Nicole König und Björn Meyer als Mirko Schrader. In weiteren Rollen spielen u.a. Petra Kelling, Steffi Kühnert, Lotte Becker, Markus Wiedemann, Silvina Buchbauer, Peter Trabner und Michael Maertens.Regie führt Nils Willbrandt ("Ferdinand von Schirach - Feinde", "Harter Brocken") nach einem Drehbuch von Benjamin Hessler ("Tatort - Ein Freund, ein guter Freund", "Freud"). Die Kamera übernimmt Michal Grabowski ("Tatort - Schützenfest", "Wer ohne Schuld ist")."Tatort - Edle Spender" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse), im Auftrag des WDR (Redaktion Sophie Seitz) für die ARD. Die Dreharbeiten laufen bis Mitte Oktober 2026 in Köln, Münster und Umgebung. Ein Sendetermin 2027 steht noch nicht fest.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6354604