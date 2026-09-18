Bechtle stand gestern im Fokus nach dem Capital Markets Day, bei dem das Management die Expansion der Gruppe im Vereinigten Königreich, Chancen im Bereich Künstliche Intelligenz und unterstützende Preistrends hervorhob. Im Vorfeld der Veranstaltung hatten wir erwartet, dass das Management detailliertere Informationen über den Weg zu seinen mittel- bis langfristigen Wachstums- und Rentabilitätszielen bereitstellt, jedoch keinen signifikanten Anstieg der finanziellen Ziele. Genau das wurde im Wesentlichen geliefert. Die Ziele für 2030 (einschließlich eines EBT von über 500 Mio. EUR) wurden bestätigt, während das Management weitere Einblicke in die operativen Hebel dahinter gab. Die wichtigste Erkenntnis ist daher weniger ein höheres Ziel, sondern vielmehr die Glaubwürdigkeit des Weges zu stärkerem organischen Wachstum und höheren Margen. Angesichts der starken Trends, die im ersten Halbjahr 2026 zu beobachten waren, betrachten wir den CMD als unterstützend für den bestehende Investment-Case und bestätigen unser KAUFEN-Rating sowie das Kursziel von 45,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag
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