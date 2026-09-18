NORMA hat ihr zweites Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und 9,3 Millionen Aktien für rund 208 Millionen EUR zurückgekauft, wodurch die angekündigte Kapitalrückführung von 260 Millionen EUR vollzogen wurde. Die starke Überzeichnung war von uns erwartet worden und bereits vollständig in unser Modell integriert. Der Fokus verlagert sich nun auf die Geschäftsentwicklung von NewNORMA, wobei Industry Applications (IA) eine wichtige Wachstumssäule darstellt, während Mobility & New Energy (MNE) weiterhin durch den schwachen Automobilmarkt belastet wird. Die zweite Hälfte von 2026 könnte weiterhin etwas turbulent bleiben, und wir senken unsere Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2026, um eine vorsichtigere kurzfristige Perspektive widerzuspiegeln, da die Marktbedingungen herausfordernd bleiben. Dennoch sind wir weiterhin der Überzeugung, dass das Management auf dem richtigen Weg ist, um in den kommenden Jahren weitere operative Verbesserungen zu erzielen. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 23,00 EUR. NORMA's CFO Celiker wird an unserer "German Select Online-Konferenz" am 1. Dezember teilnehmen, registrieren hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-12-01-11-30/NOEJ-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se
© 2026 mwb research