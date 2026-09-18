SB Energy soll mit 50 Milliarden US-Dollar bewertet an die Börse gehen, verbucht aber erst 269 Millionen US-Dollar Umsatz bei 7 Milliarden Verlust. Warum SoftBank trotzdem alles auf OpenAI und Nvidia setzt. Die Unsicherheit über den Zeitpunkt des Börsengangs von OpenAI erhöht laut einem Bericht der Financial Times den Druck auf SoftBank, den eigenen Rechenzentrumsentwickler SB Energy zügig an die Börse zu bringen. Wie unsicher der Zeitplan von OpenAI tatsächlich ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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