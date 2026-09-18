Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat ihren Leitzins heute Morgen wie erwartet auf 1,25 Prozent angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit liege der Zinssatz auf dem höchsten Stand seit 31 Jahren. Der japanische Yen habe davon jedoch nicht profitieren können und stattdessen leicht nachgegeben. Nur sieben von neun Mitgliedern des Zentralbankrats hätten für die Zinserhöhung gestimmt, während zwei dagegen gewesen seien. Diese beiden Mitglieder seien erst vor Kurzem von Ministerpräsidentin Takaichi ernannt worden. Anleger seien deshalb unsicher, wie stark und wie schnell die Bank of Japan ihre Zinsen künftig weiter anheben werde. Zudem werde spekuliert, dass die abweichenden Stimmen darauf hindeuten könnten, dass die aktuelle Regierung weitere Zinserhöhungen eher kritisch sehe. (18.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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