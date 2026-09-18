Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der teils erwartet straffen Haltung der FED am Mittwoch hat sich der EUR/USD-Kurs gestern wieder etwas beruhigt und stabilisiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Märkte hätten die FED-Sitzung auch am zweiten Tag überwiegend positiv bewertet. Zwar seien die Leitzinsen gestiegen und die Erwartungen für weitere Zinsschritte in den kommenden zwölf Monaten leicht höher, gleichzeitig seien die langfristigen Zinsen jedoch eher gefallen. Positiv sei, dass dieser Rückgang vor allem auf niedrigere Inflationserwartungen zurückzuführen gewesen sei. Der Markt gehe damit davon aus, dass die Inflation in den USA langfristig sinken könnte, während das Wirtschaftswachstum solide bleibe. Dies deute darauf hin, dass Anleger nach der Sitzung mehr Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der US-Notenbank hätten. (18.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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