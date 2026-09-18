Gleisdorf (ots) -Meta verschärft den Jugendschutz auf Instagram und Facebook: Im Rahmen eines Vergleichs mit mehreren US-Bundesstaaten sollen Jugendliche in den USA künftig standardmäßig ein tägliches Zeitlimit von zwei Stunden erhalten. Zusätzlich sind weitere Schutzmaßnahmen geplant, um exzessive Nutzung einzudämmen. Die Maßnahmen werfen eine grundsätzliche Frage auf: Reichen technische Grenzen aus, um einen gesunden Umgang mit sozialen Medien zu fördern?"Zeitlimits können Orientierung geben - sie ersetzen aber nicht die Fähigkeit, den eigenen Medienkonsum zu steuern. Kinder und Jugendliche müssen lernen, digitale Angebote selbstbestimmt zu nutzen und zu erkennen, wann ihnen eine Pause guttut. Diese Kompetenz ist in einer zunehmend digitalen Welt wichtiger als jede technische Sperre", sagt Marco Schnabl, Gründer von body'n brain. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum Selbststeuerung und Medienkompetenz schon im Kindesalter entscheidend sind, welche Rolle Eltern und Schulen dabei spielen und wie ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien erreicht werden kann.Warum zwei Stunden nicht die entscheidende Grenze sindEin festes Zeitlimit kann eine sinnvolle Leitplanke sein. Gerade jüngere Nutzer erhalten dadurch einen äußeren Rahmen, der verhindert, dass aus wenigen Minuten unbemerkt mehrere Stunden werden. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass jede Nutzung unterhalb dieser Grenze unproblematisch und alles darüber automatisch schädlich ist. Dafür unterscheiden sich Menschen und Nutzungsgewohnheiten zu stark.Entscheidend ist deshalb nicht allein die Zeit vor dem Bildschirm. Ebenso wichtig ist, ob Kinder und Jugendliche ihren Konsum bewusst steuern können. Schaffen sie es, eine App selbstständig zu schließen? Merken sie, wenn ihnen eine Pause guttut? Und können sie sich anschließend wieder einer anderen Tätigkeit widmen?Gerade soziale Netzwerke erschweren diese Selbststeuerung. Reels, automatisch nachgeladene Inhalte, Empfehlungen, Likes und Benachrichtigungen sorgen ständig für neue Reize. Anders als bei einem Film oder einem Buchkapitel fehlt häufig ein natürlicher Schlusspunkt. Aus einem kurzen Blick auf Instagram können so schnell 20, 30 oder 60 Minuten werden.Eine mögliche Lösung wären deshalb wieder deutlichere Endpunkte. Würde der Feed nach einer bestimmten Anzahl von Beiträgen stoppen, müssten Nutzer aktiv entscheiden, ob sie weitermachen möchten. Eine solche Unterbrechung schafft zumindest einen Moment, in dem aus automatischem Scrollen eine bewusste Entscheidung werden kann.Selbststeuerung statt pauschaler VerboteSocial Media vollständig aus dem Alltag junger Menschen verbannen zu wollen, dürfte kaum eine langfristige Lösung sein. Instagram und andere Plattformen gehören für viele Jugendliche zur Kommunikation, Unterhaltung und Informationsbeschaffung. Umso wichtiger ist es, neben der technischen Bedienung auch einen reflektierten Umgang damit zu vermitteln.Medienkompetenz bedeutet deshalb mehr, als Privatsphäre-Einstellungen zu kennen oder problematische Inhalte zu erkennen. Kinder sollten mit zunehmendem Alter ein Gefühl dafür entwickeln, wie digitale Angebote ihre Aufmerksamkeit beeinflussen. Dazu gehört, wahrzunehmen, wann eine Pause sinnvoll ist, das Smartphone bewusst wegzulegen und sich wieder auf eine andere Aufgabe einzulassen.Technische Begrenzungen können diesen Lernprozess unterstützen. Langfristig sollte jedoch nicht allein das Gerät darüber entscheiden, wann Schluss ist. Ziel ist vielmehr, dass junge Menschen zunehmend selbst erkennen, wann ihnen die Nutzung nicht mehr guttut und entsprechend handeln.Eltern müssen den Umgang mit Medien vorlebenIm Familienalltag können gemeinsame Regeln Orientierung schaffen. Denkbar sind beispielsweise Social-Media-freie Phasen beim Lernen, während gemeinsamer Mahlzeiten oder vor dem Schlafengehen. Statt jede Minute zu kontrollieren, können Eltern zudem mit ihren Kindern darüber sprechen, warum das Aufhören bei bestimmten Apps so schwerfällt.Gleichzeitig lohnt sich der Blick auf das eigene Verhalten. Wer bei jeder Benachrichtigung zum Smartphone greift oder während des Essens Nachrichten liest, vermittelt unbewusst, dass digitale Reize jederzeit Aufmerksamkeit verdienen. Kinder orientieren sich schließlich nicht nur an Regeln, sondern auch daran, was Erwachsene ihnen täglich vorleben.Auch Schulen können einen Beitrag leisten. Neben klassischer Medienbildung brauchen Kinder Räume, in denen sie lernen, bei einer Sache zu bleiben, gemeinsam Aufgaben zu lösen, sich zu bewegen und nicht ständig dem nächsten Reiz zu folgen.Aufmerksamkeit lässt sich trainierenGenau an diesem Punkt setzt auch das Konzept von body'n brain an. Bewegung, Koordination, Wahrnehmung und Denkaufgaben werden spielerisch miteinander verbunden. Kinder müssen dabei beispielsweise körperlich aktiv sein, Informationen verarbeiten und gleichzeitig ihre Konzentration auf eine Aufgabe richten. Im Vordergrund stehen Spaß und kleine Erfolgserlebnisse statt Leistungsdruck.Damit werden Fähigkeiten angesprochen, die auch im digitalen Alltag relevant sind. Wer lernt, die eigene Aufmerksamkeit gezielt auszurichten und nicht jedem Impuls sofort zu folgen, schafft eine wichtige Grundlage für Selbststeuerung. Gerade in einer Umgebung, in der ständig neue Reize verfügbar sind, gewinnt diese Fähigkeit an Bedeutung.Technische Grenzen allein reichen nichtDas neue Zeitlimit von Meta kann Jugendlichen einen zusätzlichen Rahmen geben. Es löst jedoch nicht die grundsätzliche Herausforderung, die durch ständig verfügbare digitale Angebote entsteht. Dafür braucht es neben technischen Schutzmechanismen Eltern, Schulen und Lernangebote, die Kinder schrittweise zu einem eigenständigen Umgang mit Medien befähigen.Die entscheidende Frage lautet deshalb weniger, ob zwei Stunden Instagram zu viel oder noch vertretbar sind. Wichtiger ist, ob ein junger Mensch erkennt, wann es genug ist - und dann tatsächlich aufhören kann. Je früher Kinder lernen, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu steuern, desto besser können sie mit einer digitalen Welt umgehen, die ständig um diese Aufmerksamkeit konkurriert.Über Marco Schnabl:Marco Schnabl ist Gründer von body'n brain und Entwickler des Neuro-Fitness-Konzepts. Seit über 23 Jahren beschäftigt er sich in der Praxis damit, wie Gehirn, Körper und Nervensystem zusammenspielen und wie Kinder durch einfache, spielerische Impulse beim Lernen unterstützt werden können. Sein Leitgedanke: Der Mensch gehört wieder in den Mittelpunkt. Weitere Informationen unter: https://kindertrainer.info/Pressekontakt:VITACIA GmbHGeschäftsführer: Marco SchnablE-Mail: info@body-brain-activity.comWebsite: https://kindertrainer.infoRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Vitacia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180257/6354633