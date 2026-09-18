Luca Mining Corp. treibt seine Expansion in Mexiko voran und hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des El-Barqueño-Projekts von Agnico Eagle Mines Ltd. unterzeichnet. Das Gold-Silber-Kupfer-Projekt umfasst mehr als 32.000 Hektar im Bundesstaat Jalisco und verfügt über eine umfangreiche historische Ressourcenschätzung: rund 399.000 Unzen Goldäquivalent (angezeigt) sowie 650.000 Unzen (abgeleitet). Diese Daten stammen aus 2025 und müssen erst verifiziert werden.Der Kaufpreis ist gestaffelt: 10 Mio. US-Dollar in Luca-Aktien bei Abschluss, bis zu 30 Mio. US-Dollar an Meilensteinzahlungen (u. a. nach Start des ersten Bohrprogramms und bei Produktionsbeginn) sowie bis zu 20 Mio. US-Dollar an produktionsabhängigen Boni. Zusätzlich erhält Agnico eine 2% NSR-Royalty, die Luca zur Hälfte für 12,5 Mio. US-Dollar zurückkaufen kann.Luca-CEO Dan Barnholden bezeichnet die Übernahme als "strategisch und wertsteigernd", da das Projekt sowohl für Tagebau als auch Untertagebau geeignet sei und über eine "erstklassige geologische Datenbasis" verfüge. Das Unternehmen plant, nach Abschluss der Transaktion eine neue Ressourcenschätzung zu erstellen und die zahlreichen Explorationsziele weiterzuentwickeln.Herausfordernd bleibt die Genehmigungssituation: Teile des Projekts liegen in einer Region, die durch das Jalisco-POETR-Programm (ein staatliches Umwelt- und Landnutzungsprogramm) reguliert wird. Ein laufendes Amparo-Verfahren (verfassungsrechtliche Schutzklage) soll klären, ob die bestehenden Konzessionen davon ausgenommen sind. Luca arbeitet gemeinsam mit Agnico an einer rechtlichen Lösung, um die Explorationsrechte wiederherzustellen.Der Abschluss der Transaktion wird im 4. Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen in Mexiko und durch die TSX Venture Exchange.Luca ist ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Vancouver, das zwei produzierende Minen in Mexiko betreibt und dort Gold, Silber, Kupfer, Zink und Blei fördert. Zu den Flaggschiffprojekten gehören die Campo-Morado-Mine in Guerrero sowie die Tahuehueto-Mine in Durango, beide mit erheblichem Entwicklungs- und Explorationspotenzial.Agnico ist ein führendes Goldbergbauunternehmen mit Sitz in Kanada und der drittgrößte Goldproduzent der Welt. Das Unternehmen fördert Edelmetalle in Betrieben in Kanada, Australien, Finnland und Mexiko und verfügt über eine Reihe von hochwertigen Explorations- und Entwicklungsprojekten.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de