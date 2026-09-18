Die Deutsche Telekom-Aktie gerät zum Wochenschluss kräftig unter Druck und verliert zeitweise rund -4%. Damit bildet der Telekom-Titel aktuell das Schlusslicht im DAX. Nach dem gescheiterten Angriff auf 29,44 € sorgt nun ein Gap-Down unter die wichtige Marke von 28,11 € für zusätzliche Spannung. Müssen sich Anleger auf weiter fallende Kurse einstellen? USA werden zum Belastungsfaktor Der aktuelle Verkaufsdruck kommt vor allem aus den USA. Wie mein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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