Die Microcap-Aktie von Aethlon Medical sorgt mit einem Kurssprung von satten +564 % für weltweites Aufsehen - und beschert Anlegern des No Brainer Club damit einen weiteren Mega-Volltreffer. Auslöser war eine spektakuläre Merger-Ankündigung der kleinen US-Biotechfirma, auf die der NBC rund um Chefanalyst Maximilian Ruth bereits gesetzt hatten. Über die letzten Monate war Aethlon Medical eine der spekulativeren Biotech-Positionen im NBC-Portfolio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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