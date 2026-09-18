Die Verbio-Aktie profitierte im ersten Halbjahr von der geopolitischen Entwicklung wie kaum eine andere Aktie aus dem Energiesektor. Zwischen Januar und April konnte sie sich nahezu verdoppeln und stieg auf rund 44 €. Anschließend korrigierte die Aktie allerdings deutlich. Am Freitag notiert sie aktuell bei 30,80 €. Hier stellt sich die Frage: Warum profitiert Verbio derzeit nicht stärker von den hohen Ölpreisen? Geopolitische Unruhen treiben Preise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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