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DZ Bank
18.09.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Aktienmärkte: Warum der DAX nur die halbe Wahrheit zeigt

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - Aktienmärkte: Warum der DAX nur die halbe Wahrheit zeigt

Der DAX notiert trotz jüngster Korrektur weiterhin auf hohem Niveau. Doch wie stark ist der Markt wirklich? Rund 80 Prozent der DAX-Aktien notieren unter ihrer 21 Tage Linie

Während steigende Zinsen und höhere Energiepreise für Unsicherheit sorgen, hoffen viele Anleger auf eine Jahresendrally.

Im Webinar erfahren Sie:

✅ Wie die aktuelle Marktphase einzuordnen ist
✅ Welche Signale Marktbreite und Markttechnik liefern
✅ Welche Märkte und Aktien besonders interessant erscheinen
✅ Wie Anleger sich für die kommenden Monate positionieren können

✅ Und wie immer: Konkrete Trading-Ideen und große Fragerunde

Seien Sie dabei und erhalten Sie einen fundierten Ausblick auf die Entwicklung der Kapitalmärkte.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Marcus Landau, DZ Bank
  • Franz-Georg Wenner, Feingold Research


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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.