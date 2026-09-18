Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar - Aktienmärkte: Warum der DAX nur die halbe Wahrheit zeigt

Der DAX notiert trotz jüngster Korrektur weiterhin auf hohem Niveau. Doch wie stark ist der Markt wirklich? Rund 80 Prozent der DAX-Aktien notieren unter ihrer 21 Tage Linie

Während steigende Zinsen und höhere Energiepreise für Unsicherheit sorgen, hoffen viele Anleger auf eine Jahresendrally.

Im Webinar erfahren Sie:

✅ Wie die aktuelle Marktphase einzuordnen ist

✅ Welche Signale Marktbreite und Markttechnik liefern

✅ Welche Märkte und Aktien besonders interessant erscheinen

✅ Wie Anleger sich für die kommenden Monate positionieren können

✅ Und wie immer: Konkrete Trading-Ideen und große Fragerunde

Seien Sie dabei und erhalten Sie einen fundierten Ausblick auf die Entwicklung der Kapitalmärkte.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten