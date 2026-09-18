Nintendo hat seinerzeit für den N64-Controller Ärger bekommen. Das ging sogar so weit, dass das Unternehmen kostenlose Handschuhe an Gamer:innen verschicken musste. Wie es dazu kam. Wer an das N64 denkt, denkt wahrscheinlich im nächsten Moment an Games wie Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Goldeneye 007. Die Nintendo-Konsole hat zahlreiche Games hervorgebracht, die Spieler:innen stundenlang begeistert haben. Doch tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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