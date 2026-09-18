Die schwächelnde Wirtschaftssituation in Deutschland mit immer mehr Unternehmensinsolvenzen lässt die Zahl von Rechtsstreits rund um den Job ansteigen. Laut einer aktuellen Statistik des GDV nehmen Beschäftigte den Arbeitsrechtsschutz dieses Jahr deutlich häufiger in Anspruch als in den Vorjahren. Die Wirtschaft hierzulande schwächelt. Zwischen 2019 und 2025 wuchs die Wirtschaftsleistung insgesamt um weniger als 1%. Zugleich bleibt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen über dem Vorjahresniveau. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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