Gleich drei Konzernriesen öffnen in dieser Woche ihre Strategiebücher: Novo Nordisk, Adidas und McDonald's laden Investoren zu Kapitalmarkttagen und Investor Days ein - während frische Einkaufsmanagerindizes zeigen, ob die Wirtschaft im September Fahrt aufnimmt oder ins Stocken gerät.Die Handelswoche vom 21. bis 25. September 2026 steht im Zeichen bedeutender Unternehmensstrategien und richtungsweisender Konjunkturdaten.Novo Nordisk gibt beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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