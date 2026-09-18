Sie sind auf der Suche nach mehr Rendite oder den Extra-Kick für Ihr Depot. Dann sind Sie bei der Bernecker Vermögens-Starthilfe genau richtig: Hier gibt es die Empfehlungen, die ihnen den Extraschub an Kurspower liefern können.



Die Bernecker Vermögens-Starthilfe präsentiert Ihnen heute die Aktie mit dem Extra-Wumms. Das Unternehmen aus dem Energiesektor entwickelt und installiert für seine Kunden erfolgreich dezentrale Lösungen für die Energiewende. Dabei verdient das Unternehmen nicht nur am wachsenden Neugeschäft, sondern auch am hochprofitablen Servicegeschäft. Das Potenzial: Bis 2029 sollen sich Umsatz und Ergebnis mehr als verdoppeln. Die Analysten von Berenberg haben deshalb ein Kursziel ausgerufen, dass 70 % über dem aktuellem Kursniveau liegt. Wer einsteigen will, nutzt dafür jetzt die aktuelle Konsolidierung.



Die komplette Empfehlung finden Sie in der Actien-Börse Nr. 38 vom 19.09.2026 auf Seite 5. Wenn Sie also mehr über diese Aktie erfahren wollen, ordern Sie jetzt die Ausgabe im BoersenKiosk. Wer diese Chance nutzt, bekommt die aktuelle Ausgabe der Actien-Börse als Rabattaktion satte 50 % günstiger.



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