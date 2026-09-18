EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Der Aufsichtsrat hat die Verlängerung des Vorstandsvertrags von Ralf Polito beschlossen. Das Vorstandsmandat von Ralf Polito, das am 31. Dezember 2026 ausgelaufen wäre, wurde bis 6. Juli 2028 verlängert.
Der Vorstand der Wolford AG wird weiterhin aus Ralf Polito (COO) und Marco Pozzo (CEO) bestehen.
Ende der Insiderinformation
18.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Österreich
|Telefon:
|+43/5574/6900
|E-Mail:
|investor@wolford.com
|Internet:
|www.wolford.com
|ISIN:
|AT0000834007
|WKN:
|83400
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900CPC3UZMJ3DTN75
|EQS News ID:
|2401606
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2401606 18.09.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group