Eine vielschichtige KI-basierte Sicherheitsplattform, die Bedrohungen über alle Netzwerkdomänen hinweg miteinander in Zusammenhang bringt und gleichzeitig die Teilnehmer in Echtzeit schützt.

RICHARDSON, Texas, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das cloudnative, von Grund auf auf KI ausgerichtete Mobilfunknetze entwickelt, gab heute die Einführung von NetAIShield bekannt, seinem KI-basierten Betrugsschutz-Framework der nächsten Generation, das Telekommunikationsnetze und Teilnehmer vor einer zunehmend raffinierten Betrugslandschaft schützen soll.

Moderne Betrugsversuche in der Telekommunikation gehen längst über isolierte Angriffe hinaus. Cyberkriminelle orchestrieren mittlerweile koordinierte Kampagnen über Sprach-, Messaging-, Daten- und OTT-Kanäle hinweg. Dabei geben sie sich als Telekommunikationsanbieter, Behörden oder Finanzinstitute aus und nutzen Technologien wie Deepfake-Audio, synthetische Identitäten, SIM-Swapping, SIM-Boxen sowie KI-gestützte Social-Engineering-Methoden. Herkömmliche Betrugsschutzlösungen, die auf die Erkennung von Bedrohungen in einzelnen Netzwerkdomänen ausgelegt sind, bieten nur eine fragmentierte Sicht. Dadurch können zunehmend komplexe Angriffe unentdeckt bleiben.

NetAIShield begegnet dieser Herausforderung mit einer mehrschichtigen KI-Verteidigungsarchitektur, die darauf ausgelegt ist, Netzwerktelemetrie, Nutzerverhalten, Signalisierungsereignisse, Nachrichtenanalysen und Bedrohungsindikatoren zu einer einheitlichen Echtzeit-Übersicht über Betrugsfälle zu verknüpfen. NetAIShield wurde entwickelt, um in Verbindung mit dem bestehenden Sicherheitsportfolio von Mavenir oder als Überbau für Betrugserkennungslösungen von Drittanbietern eingesetzt zu werden. Damit unterstützt es Netzbetreiber dabei, raffinierte Angriffe - einschließlich solcher, bei denen SIM-Farmen und Anwendungsfarmen zum Einsatz kommen - zu erkennen, zu priorisieren und zu neutralisieren, und zwar bei minimaler Beeinträchtigung der bestehenden Infrastruktur.

Eine zentrale Innovation von NetAIShield ist die "AI-Protected Communications"-Funktion, die den Betrugsschutz über das Netzwerk hinaus auf einzelne Teilnehmer ausweitet. Während die Sicherheit auf Netzwerkebene die Allgemeinheit schützt, indem sie betrügerischen Datenverkehr identifiziert und blockiert, bevor Anrufe überhaupt durchgestellt werden, finden die schädlichsten Betrugsversuche zunehmend während laufender Gespräche statt. "AI-Protected Communications" hilft dabei, diese Lücke zu schließen - mit einem persönlichen KI-Assistenten, der unbekannte Anrufer intelligent überprüft, Gespräche auf Anzeichen von Social Engineering, Deepfake-Stimmenimitationen, Finanzbetrug und anderem verdächtigen Verhalten überwacht und in Echtzeit eingreift, sobald Risiken erkannt werden.

Die Funktion arbeitet transparent auf vorhandenen Endgeräten, ohne neue Hardware zu erfordern, basiert auf der Einwilligung des Teilnehmers und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, indem Anrufer darüber informiert werden, dass sie mit einem KI-gestützten Überprüfungsassistenten interagieren. Vertrauenswürdige Kontakte können die Überprüfung umgehen, während unbekannte Anrufer authentifiziert werden, bevor sie mit dem Teilnehmer verbunden werden. Für einen kontinuierlichen Schutz kann der KI-Assistent während des Anrufs aktiv bleiben, Risiken in Echtzeit bewerten, den Teilnehmer durch dezent im Hintergrund eingespielte Hinweise warnen oder bei Bedarf helfen, betrügerische Gespräche zu beenden oder umzuleiten. Die Plattform lernt kontinuierlich aus neu auftretenden Angriffsmustern und ermöglicht so einen Schutz, der sich dynamisch mit den Betrugstaktiken weiterentwickelt.

NetAIShield basiert auf dem bewährten Sicherheitsportfolio von Mavenir, das bereits in Netzwerken von über 70 Tier-1-Betreibern zum Schutz von weltweit mehr als einer Milliarde Teilnehmern im Einsatz ist. Es steht für die nächste Evolutionsstufe KI-nativer Telekommunikationssicherheit: Netzweite Intelligenz wird mit personalisiertem Echtzeitschutz für Teilnehmer kombiniert, um der rasch wachsenden Bedrohung durch KI-gestützten Betrug wirksam zu begegnen. NetAIShield ermöglicht es Mobilfunkbetreibern in Kombination mit SpamShield, CallShield und LinkShield, ein sicheres mobiles Erlebnis für sicheres Versenden von Nachrichten, sicheres Telefonieren und sicheres Surfen zu schaffen.

Ilia Abramov, VP & General Manager des Geschäftsbereichs Sicherheit bei Mavenir: "Betrug ist mittlerweile zielgerichtet, multimodal und zutiefst persönlich geworden. Mit NetAIShield und seinem KI-basierten Anruf-Screening-Agenten bietet Mavenir eine intelligente Ebene, die Bedrohungssignale erkennt und Teilnehmer in Echtzeit schützt."

Besuchen Sie Mavenir auf der FutureNet Asia 2026 vom 22. bis 23. September in Singapur und erfahren Sie, wie NetAIShield Netzbetreiber von einer reaktiven Verteidigung hin zu einem KI-gestützten Schutz führt. Vereinbaren Sie hier einen Termin

Rufen Sie die Produktseite zu NetAIShield auf: https://www.mavenir.com/portfolio/mavapps/fraud-security/netaishield/

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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