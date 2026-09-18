Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of Japan das Leitzinsniveau im Land der aufgehenden Sonne am aktuellen Rand um weitere 25 bp erhöht, so die Analysten der Nord LB.Diese Nachricht könne wirklich nicht als Überraschung bezeichnet werden. Der maßgebliche Leitzins notiere damit nun bei einem Wert von 1,25%. Die Entscheidung habe allerdings nicht einstimmig getroffen werden können. Mit Toichiro Asada und Ayano Sato hätten sich sogar gleich zwei hochrangige Notenbanker gegen den Zinsschritt nach oben ausgesprochen. Viele Beobachter hätten mit weniger "Gegenwehr" gerechnet. Diese Nachricht sei in jedem Fall nicht positiv für den Yen. Die Geldpolitiker in Tokio würden inzwischen zwar ganz grundsätzlich eine Notwendigkeit für eine geldpolitische Straffung zu sehen scheinen, manche Notenbanker hätten nach den Zinsschritten der jüngeren Vergangenheit inzwischen aber schon etwas Angst vor der eigenen Courage. Die zwischenzeitlich fast schon gefährliche Schwäche des Yen, die auch einen Einfluss auf die Inflation habe, erfordere allerdings eindeutig eine Straffung der Ausrichtung der japanischen Geldpolitik. Auch die Regierung scheine ihren Widerstand gegen höhere Leitzinsen in Japan zumindest zunächst weitgehend aufgegeben zu haben. Der Premierministerin des Landes sei in der Tat lange eine sehr kritische Haltung zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen nachgesagt worden. ...

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