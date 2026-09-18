Wien (www.anleihencheck.de) - Warum heben die Zentralbanken ihre Leitzinsen an? Weil sich das gegenwärtige volkswirtschaftliche Umfeld am besten als inflationäres Wachstum beschreiben lässt, so Gerhard Winzer, Chefvolkswirt bei Erste Asset Management.Die wirtschaftliche Aktivität bleibe robust, während die Inflation über den Zielwerten der Zentralbanken liege. Gleichzeitig verstärke der KI-Boom über hohe Investitionen in Rechenzentren, Halbleiter, Energieversorgung und Infrastruktur sowohl die Nachfrage als auch den Preisdruck. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de