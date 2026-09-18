© Foto: Dall-ENach den herben Abverkäufen im Juli und der hohen Volatilität, verdichten sich die Anzeichen, dass die Chip-Rallye im Herbst wieder aufgenommen werden könnte.Den vollständigen Artikel lesen
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© Foto: Dall-ENach den herben Abverkäufen im Juli und der hohen Volatilität, verdichten sich die Anzeichen, dass die Chip-Rallye im Herbst wieder aufgenommen werden könnte.Den vollständigen Artikel lesen
Laut dem Marktforscher Gartner steht die Halbleiterindustrie vor einer neuen Wachstumsphase, nachdem der Sektor im Juli starke Kursverluste und Volatilität erlebte. Es wird prognostiziert, dass der weltweite Umsatz der Branche bis 2026 auf 1,6 Billionen US-Dollar steigen wird – eine Zunahme von 92 Prozent gegenüber den erwarteten 809 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Für 2027 wird ein weiterer Anstieg auf 1,9 Billionen US-Dollar vorhergesagt.