Hamburg (ots) -Frische Farben - und noch viel mehr. Mit einem neuen, effizienteren Werk (Eco-Drive), Bändern auf Biomasse-Basis (Benebiol) und einem Preis, der es unter die 300-Euro-Marke schafft, präsentiert Citizen seine neuesten ISO-6425-konformen Taucheruhren der Reihe Promaster Marine. Die erschwinglichen Taucheruhren sind mit einer Wasserdichtigkeit bis 20 bar, einer einseitig drehbaren Lünette für die Tauchzeitanzeige, guter Ablesbarkeit im Dunkeln sowie weiteren ISO-relevanten Features ausgestattet. Damit sind sie sowohl als Toolwatches für Taucher als auch für den Alltag und Urlaub geeignet. Erhältlich sind die vier neuen Diver ab September 2026 im Fachhandel und auf citizenwatch.eu - inklusive einer Tauchflasche als Verpackung. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro.Eco-Drive: Neues Kaliber mit 365 Tagen GangreserveDie neuen Promaster Marine mit Eco-Drive sind Taucheruhren mit Lichtantrieb. Neben ihrer ISO-Konformität ist es vor allem das hauseigene Werk (Kaliber E118), das mit einer Gangreserve von 365 Tagen hervorsticht. So lange können die voll aufgeladenen Uhren autark laufen - ohne jegliche weitere Lichtzufuhr.Citizen setzt in der Eco-Drive-Reihe seit 50 Jahren auf die Energiequelle Licht und gilt als Pionier und stetiger Innovator in diesem Bereich.Frische Farbkombinationen - widerstandsfähige BänderZwei der vier Modelle kommen in den klassischen Farben Schwarz und Blau. Die blaue Variante hat zudem ein Zifferblatt mit Farbverlauf. Die beiden anderen Varianten setzen auf Farbkombinationen (Zifferblatt/Band) in Weiß/Grün und Schwarz/Orange. Alle Bänder sind aus Benebiol, einem Polyurethan auf Biomasse-Basis, das Citizen einsetzt, um eine höhere Langlebigkeit zu erreichen.Promaster - seit über 35 Jahren für den professionellen EinsatzSeit über 35 Jahren dreht sich in der Promaster-Reihe alles um professionelle Sportuhren in den Kategorien Marine, Land und Sky. Dazu gehören Taucher-, Segel- und Fliegeruhren sowie Uhren für Bergsteiger und Läufer. Für jeden Outdoor-Einsatz - sei es im Wasser, an Land oder in der Luft - bietet Citizen seit 1989 die passende Promaster.Die neuen Modelle reihen sich hier nahtlos ein und ermöglichen mit einem Preis unter 300 Euro den erschwinglichen Einstieg in die Welt der Taucheruhren nach ISO-Norm.In der Übersicht:CITIZEN PROMASTER Eco-Drive - Kaliber E118Modelle: BN0265-00A, BN0266-07E, BN0267-04L, BN0268-01EZifferblattfarben: Weiß, Schwarz, Blau, SchwarzBandfarbe: Grün, Schwarz, Blau, OrangePreis (UVP): 299 EuroGehäuse/Band: Edelstahl/ BENEBiOL (Polyurethan auf Biomasse-Basis)Glas: Entspiegeltes SaphirglasMaße: Durchmesser: 40,55 mm / Höhe: 11,69 mmSpezifikationen: Eco-Drive, Kaliber E118, Ganggenauigkeit ±15 Sek. pro Monat, Gangreserve 365 Tage, Batterie-Entladungsanzeige, Datum, wasserdicht 20 bar (ISO 6425), Lünette einseitig drehbar, Boden verschraubt, Krone verschraubt, Dornschließe, Gewicht 85g bzw. 86g (Modell BN0266-07E und BN0268-01E)1* Eco-Drive: Ist eine von CITIZEN entwickelte Technologie, die jede Art von Licht - von hellem Sonnenlicht bis hin zu schwachem Innenlicht - in die für den Betrieb einer Uhr erforderliche Energie umwandelt. Ein einziger vollständiger Ladevorgang gewährleistet eine Betriebsdauer von mehr als sechs Monaten. Im Jahr 1976 brachte CITIZEN die weltweit erste lichtbetriebene Analoguhr auf den Markt. Als wegweisender Innovator arbeitet CITIZEN auch heute daran, die Grenzen dieser Technologie zu erweitern. Weitere Informationen: https://de.citizenwatch.eu/de/info/technologies/eco-drive/2* BENEBiOL: Ein von der Mitsubishi Chemical Corporation entwickelter, biobasierter Rohstoff für Polyurethan (Polycarbonatdiol). Diesen Werkstoff setzt CITIZEN in Uhrenarmbändern ein, um eine höhere Langlebigkeit zu erzielen.Über CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen. Von der Herstellung einzelner Komponenten bis zur Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now". Das heißt: Egal wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen - und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begann CITIZEN mit der Herstellung mechanischer Uhren, erfand Technologien, verbesserte sie und erforschte die Zukunft der Uhren, wie z. B. mit der patentierten lichtbetriebenen Eco-Drive-Technologie.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6354750