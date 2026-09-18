Als 100%-ige Tochter der Fonds Finanz startet der Makler NauticAssure mit Spezialisierung auf Charter- und Bootsversicherungen. Geschäftsführer des Unternehmens sind Jonathan Posselt und Norbert Porazik. NauticAssure hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden vor, während und nach ihrem Törn zu begleiten. NauticAssure, 100%-ige Tochtergesellschaft der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, launcht ihr Angebot als spezialisierter Versicherungsmakler für Charter- und Bootsversicherungen. Das Unternehmen will Versicherungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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