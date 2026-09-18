Mit der geplanten Reform des Nachrichtendienstrechts könnten neue Auskunftsrechte für Verfassungsschutz und BND entstehen. Der AfW macht darauf aufmerksam, dass davon auch Finanz- und Versicherungsvermittler betroffen sein könnten, sofern sie unter das Geldwäschegesetz fallen. Der AfW-Verband weist auf mögliche Auswirkungen der geplanten Reform des Nachrichtendienstrechts für die Finanz- und Versicherungsvermittlung hin. Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf sollen das Bundesamt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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