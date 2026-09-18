Das ging jetzt schnell! Thomas Arnoldner war laut Öbag-Aufsichtsratschef Günther Ofner der Beste unter den Kandidaten und wird ab Februar 2027 die Nachfolge von Edith Hlawati als Öbag-Chef antreten. Alles Gute, Thomas! Thomas ist ein Telekom-Mann durch und durch (acht Jahre Telekom Austria AG, davor Nokia, Alcatel-Lucent und T-Systems-Austria) und wird sich jetzt auch auf andere Industriebereiche werfen müssen, darunter OMV AG und Verbund AG. Ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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