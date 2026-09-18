Hamburg/ Berlin (ots) -Führungskräfteentwicklung bleibt Wachstumstreiber - Projektmanagement, Kommunikation und Zeitmanagement bundesweit gefragt- Nach drei Quartalen 2026 zieht die Kompakttraining GmbH & Co. KG eine positive Zwischenbilanz. Der Hamburger Weiterbildungsspezialist verzeichnet bundesweit eine stabile Nachfrage nach praxisorientierter Personalentwicklung. Besonders stark entwickeln sich Führung und Leadership, Projektmanagement, Kommunikation sowie Zeit- und Selbstmanagement.Auffällig ist dabei die starke Resonanz aus dem Mittelstand und dem öffentlichen Dienst. Unternehmen, Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen nutzen die Trainings sowohl für die Qualifizierung neuer Führungskräfte als auch für die Weiterentwicklung erfahrener Fach- und Leitungskräfte. Gefragt sind vor allem kompakte Formate mit direktem Bezug zu konkreten Führungs-, Projekt- und Kommunikationsaufgaben.Führungskräfteentwicklung bleibt WachstumstreiberBereits im Frühjahr wurden parallel mehrere Führungstrainings in Hamburg und Bremen durchgeführt und von den Teilnehmenden mit sehr guten Noten bewertet. Auch öffentliche und internationale Auftraggeber setzen auf die Trainingskonzepte des Anbieters: Für eine kommunale Verwaltung in Luxemburg realisierte Kompakttraining 2026 erneut maßgeschneiderte Personalentwicklungsmaßnahmen.Neben Führung entwickeln sich auch Projektmanagement, Kommunikation und Zeitmanagement stabil. Gerade in mittelständischen Unternehmen und öffentlichen Organisationen stehen dabei weniger theoretische Weiterbildungskonzepte als vielmehr unmittelbar nutzbare Methoden für den Arbeitsalltag im Mittelpunkt.Praxisnähe prägt die BewertungenDie öffentlich sichtbaren Teilnehmerbewertungen zeigen über unterschiedliche Seminarthemen hinweg ein einheitliches Bild. Gelobt werden insbesondere kleine Gruppen, konkrete Fallarbeit, hohe Interaktivität und die direkte Übertragbarkeit in den Berufsalltag. Die Google-Bewertung des Unternehmens liegt aktuell bei 4,7 von 5 Sternen.Regional zeigen sich unterschiedliche Schwerpunkte: In Hamburg sind Führung, Projektmanagement und Vertrieb stark gefragt, in Berlin insbesondere Projekt- und Konfliktmanagement. Köln und Düsseldorf zeigen Nachfrage bei Kommunikation, Führung und Sales, während in München Zeitmanagement, Projektmanagement und Kommunikation sichtbar stark nachgefragt werden.Vom Seminaranbieter zum bundesweiten Personalentwickler (https://www.kompakttraining.de/persoenlichkeitsentwicklung-berufsphasen/)Kompakttraining entwickelt damit sein Profil weiter: vom klassischen Seminaranbieter hin zum bundesweiten Personalentwickler für Führung, Zusammenarbeit und operative Managementkompetenz.Für den Weiterbildungsherbst 2026 erwartet das Unternehmen insbesondere bei Führungskräfteentwicklung, Projektmanagement und professioneller Kommunikation eine weiterhin hohe Nachfrage aus Mittelstand und öffentlichem Dienst.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co. KGDipl.-Kfm.Ingo ScheiderGeschäftsführungBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: ingo.scheider@kompakttraining.dehttps://www.kompakttraining.deOriginal-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80914/6354779