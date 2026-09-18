Mainz (ots) -Das ZDF und der Deutsche Drehbuchverband (DDV) haben am Freitag, 18. September 2026, zum gemeinsamen Dialog über die Zukunft ihrer Zusammenarbeit eingeladen. Unter dem Motto "Writers in the Room" tauschten sich Drehbuchautorinnen und -autoren im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin mit den Programmverantwortlichen aus. Diskutiert wurde unter anderem über neue Erzählformen, Fragen der Distribution und die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Fiktion.ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Drehbuchautorinnen und -autoren leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Qualität und Relevanz unseres fiktionalen Angebots. Mit ihren Ideen legen sie die Grundlage für Geschichten, die bewegen und machen Themen erlebbar, die Menschen umtreiben. Ich freue mich, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit der vergangenen Jahre in Zukunft weiter gemeinsam gestalten - mit großartigen Geschichten für alle in Deutschland."DDV-Vorstand Christian Lex: "In disruptiven und polarisierenden Zeiten kann gerade das fiktionale Programm des ZDF scheinbar starre Grenzen auflösen und divergierende Gruppen wieder vereinen. Serien und Filme, die von außergewöhnlichen Autor*innenhandschriften geprägt sind, emotionalisieren, bleiben im Kopf, stechen aus der Masse heraus. Damit sie entstehen können, braucht es aber mutige Inhalte und ein gemeinsames Verständnis der Zusammenarbeit, die wir hier zum nun schon vierten Mal im Workshop-Format erfolgreich diskutieren."Die Veranstaltung "Writers in the Room", zu der ZDF und DVV alle zwei Jahre gemeinsam einladen, fand bereits zum vierten Mal statt. Sie ermöglicht den intensiven Austausch der Autorinnen und Autoren mit dem ZDF über inhaltliche und strukturelle Fragen sowie die stetige Verbesserung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/writersintheroom) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6354789