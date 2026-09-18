Berlin (ots) -WELT erweitert sein Audio-Portfolio um die sechsteilige Doku-Reihe "Warum hast du keine Angst vor dem Tod?". Ab dem 18. September beleuchten die Journalisten Sophia Häglsperger (29) und Klemens Handke (27) den Umgang mit der eigenen Endlichkeit. Das Format richtet sich an Menschen, die Berührungsängste abbauen und einen konstruktiven Umgang mit dem Tod finden wollen.Die Hosts begleiten Palliativmediziner, Bestatter und Körperspender. Die Recherche führt in die Präpariersäle der Berliner Charité, in Hospize und zu Entwicklern, die menschliches Bewusstsein mittels Künstlicher Intelligenz konservieren wollen. Dabei geht das Format existentiellen Fragen auf den Grund: Was passiert beim Sterben medizinisch im Gehirn? Wie definieren sich Vorstellungen eines Lebens nach dem Tod? Und welche Möglichkeiten bietet das moderne Bestattungswesen?In der Auftaktfolge begleitet das Team den Palliativarzt Matthias Thöns sowie die unheilbar kranke Patientin Maria, die sich für den gesellschaftlich und juristisch hochdiskutierten Weg des assistierten Suizids entschieden hat.Klemens Handke: "Die Zuhörer erleben Gespräche mit Menschen, die einen anderen Umgang mit dem Thema gefunden haben. Und lernen dabei, wie sich der Blick auf den Tod und auch das Leben verändert. Wir hoffen, dass die Geschichten den Hörern ein Stück weit Hoffnung oder Trost geben."Sophia Häglsperger: "Wir liefern Antworten auf Fragen, die oft aus Angst unausgesprochen bleiben. Unsere Protagonisten zeigen im Angesicht der Endlichkeit erstaunlich viel Gelassenheit, Vertrauen und Mut. Der Podcast soll helfen, dass unsere Hörer ihren eigenen Umgang mit dem Tod hinterfragen.""Warum hast du keine Angst vor dem Tod?" - der neue Podcast von WELT erscheint ab 18. September freitags auf Spotify, (https://open.spotify.com/show/0xVTjXuo1jKKi2lyv0cRmI)Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/aha-zehn-minuten-alltags-wissen/id1637836095) und weiteren Plattformen. Eine komplette Übersicht findet sich HIER (https://pod.link/1637836095).Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6354808