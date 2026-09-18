Forscher:innen haben bei einem Bug-Hunting-Programm Sicherheitslücken in den Systemen von OpenAI aufgedeckt. Der Fall verdeutlicht einmal mehr, welches Risiko Spitzenmodelle für die Cybersicherheit darstellen. In den vergangenen Wochen wurden immer mehr Sicherheitsvorfälle bekannt, bei denen KI-Modelle in fremde Systeme eingedrungen sind. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte ein Angriff auf Hugging Face, bei dem mehrere Agenten von OpenAI aus ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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