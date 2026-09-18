London (www.anleihencheck.de) - Der Anleihen-Bärenmarkt 2026 könnte an seinem Ende angelangt sein, und auch in anderen Bereichen liegt diese Woche Veränderung in der Luft, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Die hohen US-Lebenshaltungskosten und insbesondere die hohen Spritpreise drohten den Republikanern die Zwischenwahlen zu verhageln. Kanada und die EU näherten sich unterdessen an. Gleichzeitig habe der kanadische Premierminister Mark Carney politischen Rückenwind - eine Entwicklung, die Donald Trump offenbar nicht gefallen dürfte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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