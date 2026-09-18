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Dow Jones News
18.09.2026 13:51 Uhr
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(1)

WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/21. bis 27. September (39. KW) 

=== 
M O N T A G, 21. September 2026 
*** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag 
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 
  12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee" Hauptredner bei OMFIF Event 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Sätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
***   - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
    - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn 
 
D I E N S T A G, 22. September 2026 
*** 08:00 DE/Tui AG, Pre-Close Trading Update 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 
     im Volumen von 5 Mrd EUR 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) September 
  16:10 NL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Jahrestagung der 
     Foreign Bankers Association 
*** 19:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstatung der 
     CFA Society Baltimore 
*** 21:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Annual Dinner der 
     Society of Professional Economists 
    - GB/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede beim jährliches 
     Abendessen der Society of Professional Economists 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
    - US/UN-Generaldebatte 
 
M I T T W O C H, 23. September 2026 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 09:00 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Fireside Chat bei Konferenz zu "Digital banking, 
     digital supervision: innovation, resilience and scale" 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
  11:00 FR/OECD-Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) September 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) September 
*** 16:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center for 
     Monetary and Banking Studies 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
  18:30 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung im International Center 
     for Monetary an Banking Studies 
***   - US/Meta Platforms Inc, Entwicklerkonferenz "Connect" 
    - JP/Börsenfeiertag: Japan 
 
D O N N E R S T A G, 24. September 2026 
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August 
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate 
  08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien 2Q 
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September 
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des 
     geldpolitischen Rats 
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September 
*** 10:00 DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des RWI 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne 
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Bafin, Vorstellung des Stresstests 
     für nicht-systemrelevante Banken 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q 
*** 14:30 US/Neubauverkäufe August 
*** 14:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung von 
     Richmond Fed und Economic Club of Washington 
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September 
***   - US/Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch 
    - DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal 
    - KR/Börsenfeiertag: Korea 
 
F R E I T A G, 25. September 2026 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober 
  08:00 DE/Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August 
*** 14:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Panel-Teilnahme bei Konferenz zum 
     15-jährigen Bestehen des ESRB 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September 
*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz von 
     Cleveland Fed und EZB 
    - CN, KR/Börsenfeiertag: China, Korea 
 
S O N N T A G, 27. September 2026 
*** 16:30 AT/EZB-Ratsmitglied Holzer, Rede bei Salzburg Europe Summit 
    - CH/Volksabstimmungen über eine striktere Neutralität der Schweiz und über eine 
     stärkere Eigenständigkeit der Nahrungsmittelerzeugung 
    - FR/Wahlen zum Senat 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:18 ET (11:18 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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