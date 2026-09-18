Vancouver, British Columbia / 18. September 2026 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSXV: MCF; FWB: DC6; OTC: MCFNF) gibt einen aktuellen Überblick über die technische Bewertung und den Lizenzstatus des Projekts Erlenwiese im Rheingraben, Deutschland.

Technische Bewertung

MCF hat den 3D-Seismik-Datensatz für das Gebiet Erlenwiese erhalten und die erste Auswertung mithilfe der Machine-Learning-Software Paradise weitgehend abgeschlossen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden mehrere aussichtsreiche Explorationsziele identifiziert, die einer weiteren technischen Prüfung unterzogen werden sollen.

Das Unternehmen erstellt und überprüft derzeit zusätzliche Amplitude-versus-Offset-Produkte (AVO), um seine Interpretation zu optimieren und die identifizierten Explorationsziele besser einstufen zu können. Es gibt mehrere direkte Indikatoren für Kohlenwasserstoffe, doch diese Arbeiten befinden sich noch im explorativen Stadium. Seismische Interpretationen, Ergebnisse des maschinellen Lernens und AVO-Analysen belegen nicht das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen, Reserven oder Ressourcen. Letztendlich sind Bohrungen erforderlich, um festzustellen, ob Kohlenwasserstoffe in wirtschaftlich förderbaren Mengen vorhanden sind.

Lizenzstatus

Am 12. September 2025 erhielt Genexco vom Regierungspräsidium Darmstadt, der zuständigen Bergbehörde des Landes Hessen (MA), die Verlängerungsmitteilung für die Lizenz Erlenwiese des Unternehmens.

Die Bergbaubehörde hatte eine einjährige Verlängerung bis zum 13. September 2026 gewährt. Das Unternehmen hat die ursprüngliche Konzession jedoch am 13. September auslaufen lassen und wird nun eine kleinere Konzessionsfläche beantragen, die die identifizierten, aussichtsreichen Explorationsziele abdeckt. Der Antrag steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Das vorgesehene kleinere Gebiet soll dazu dienen, zukünftige technische Arbeiten auf die identifizierten Merkmale zu konzentrieren und die Gesamtfläche der Konzession zu reduzieren.

Die nächsten Schritte

MCF geht davon aus, dass die aktuelle Auswertung der AVO-Daten vor Ende des 4. Quartals abgeschlossen sein wird. Nach Abschluss dieser Arbeiten und der Bestätigung der geltenden Lizenzrechte wird das Unternehmen entscheiden, ob bestimmte Merkmale eine weitere Bewertung rechtfertigen. Alle künftigen Feldaktivitäten unterliegen weiterhin einer technischen Prüfung sowie der Zustimmung von Partnern und des Boards. Darüber hinaus hängen sie von der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allen erforderlichen behördlichen und umweltrechtlichen Genehmigungen ab.

Über MCF Energy

MCF Energy Ltd. ist ein börsennotiertes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Erdgasvorkommen in Europa konzentriert. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Projekten in Österreich und Deutschland und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, British Columbia. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mcfenergy.com. Zusätzliche Informationen sind im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar.

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Investor Relations

Jim Hill, CEO

Tel: (604) 609-6110

E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zum Abschluss und zur Auswertung von AVO-Untersuchungen und anderen technischen Arbeiten; zur Identifizierung, Bewertung und Einstufung vielversprechender Strukturen; zum Status, zur Einschränkung, Verlängerung oder Erteilung von Lizenzrechten; zum Zeitplan und Umfang künftiger Arbeiten; sowie zur Möglichkeit künftiger Feldarbeiten oder Bohrungen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich der Genauigkeit und Verwertbarkeit der verfügbaren seismischen Daten, der Ergebnisse der laufenden Auswertung, des fortgesetzten Zugangs zu Personal und Dienstleistungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln sowie des Erhalts und der Aufrechterhaltung der erforderlichen behördlichen Zulassungen und Genehmigungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, darunter geologische Risiken und Interpretationsrisiken; die Möglichkeit, dass identifizierte Explorationsziele keine Kohlenwasserstoffe enthalten oder wirtschaftlich nicht rentabel sind; regulatorische Risiken, Genehmigungsrisiken und Umweltrisiken; Änderungen des Lizenzgebiets, der Lizenzbedingungen oder des Lizenzstatus; Finanzierungs- und Rohstoffpreisrisiken; sowie die sonstigen Risiken, die in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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