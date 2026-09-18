DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 19. bis Montag, 21. September 2026 (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 19. September 2026 - BE/Ecofin-Treffen Abschluss (seit 18. September) - PH/Treffen der Asean-Wirtschaftsminister S O N N T A G, 20. September 2026 - DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern - DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin M O N T A G, 21. September 2026 *** 10:00 DK/Novo Nordisk A/S, Kapitalmarkttag *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 12:30 GB/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei OMFIF Event *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** - FR/Societe Generale SA, Kapitalmarkttag und Strategie Update *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) - EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn - JP/Börsenfeiertag: Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 18, 2026 07:34 ET (11:34 GMT)

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