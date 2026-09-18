Berlin (ots) -Der Nachrichtensender WELT startet ein neues TV-Talkformat namens "WELT TALK SPEZIAL YOUNG". Dabei diskutieren fünf Volontäre der Axel Springer Academy (Stammredaktionen WELT, BUSINESS INSIDER Deutschland und BILD) aus der Perspektive der jüngeren Generation. Im Fokus der ersten Sendung am Freitag, 18. September, stehen die am kommenden Sonntag stattfindenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.Die Debattanten der Talk-Sendung:- Meltem Seker, 27 Jahre (WELT)- Sarah Maria Sander, 30 (BILD)- Dominik Steffens, 24 (BUSINESS INSIDER Deutschland)- Moritz Müller, 28 (BILD)- Thibault Krause, 29 (WELT)Themen der Runde sind u.a. Mieten, Kriminalität, Antisemitismus und das Wahlverhalten der Generation U18. Die Moderation des Talkformats übernimmt Marie Droste.Miriam Krekel, Leiterin der Axel Springer Academy of Journalism & Technology: "Wir wollen junge Journalistinnen und Journalisten früh eine eigene Stimme geben. Sie schauen auf Politik, Städte und gesellschaftliche Konflikte manchmal anders als Generationen vor ihnen. Genau diese Perspektiven finden wir relevant."Johannes Böhning, stellvertretender Chefredakteur WELT TV: "Es ist die jüngere Generation, auf deren Schultern die Auswirkungen heutiger politischer Entscheidungen in Zukunft getragen werden - und doch wird ihre Stimme in unserer alternden Gesellschaft zu selten gehört. Im neuen Format WELT TALK SPEZIAL YOUNG kommen deshalb gerade sie zu Wort."WELT TALK SPEZIAL YOUNG, erstmals am Freitag, 18. September, um 16:15 Uhr im Fernsehen bei WELT, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in Mediathek und Smart-TV-App.Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkk@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6354845