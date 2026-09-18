Berlin (ots) -Ein herzlicher Einstand, warme Worte für den Mittelstand und ein klares Bekenntnis zu fairem Wettbewerb: Die erste Rede von Dr. Carsten Linnemann als frisch vereidigter Bundesgesundheitsminister auf dem Deutschen Apothekertag setzte in dieser Woche positive Akzente. In der neuen Folge "Luft. Liebe. Linnemann." des Podcasts NUR MAL SO ZUM WISSEN nehmen die Hosts Tom Bellartz und Patrick Hollstein den Auftritt des Ministers genau unter die Lupe - und fragen, was von der neuen Apothekenromantik bleibt, wenn der politische Alltag beginnt.Linnemann, Spross einer Buchhändlerfamilie, bekannte sich zur Apotheke als mittelständische Stütze der Gesellschaft. Öffentliche Apotheken belebten die Innenstädte, stünden für Standorttreue und sicherten die regionale Arzneimittelversorgung. Der Minister widmete sich auch den dramatischen Verwerfungen durch ausländische Versandapotheken: Während der heimische Mittelstand im Land Steuern zahlt, versorge, sich an Regeln halte und strenge Auflagen erfüllt, greifen ausländische Versandapotheken unter ungleichen Bedingungen Marktanteile ab.Im Podcast blicken Bellartz und Hollstein vor allem auf die Frage, ob aus dem sympathischen Auftritt nun konkretere politische Schritte folgen. "Von Luft und Liebe können wir uns leider nichts kaufen", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO-Mediengruppe und Herausgeber von APOTHEKE ADHOC. "Aber wenn Linnemann die Bedeutung von Standorttreue und regionaler Versorgung ernst nimmt, kann daraus politisch etwas entstehen". Der Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Patrick Hollstein, bleibt vorsichtiger: "Die Chemie stimmt, jetzt muss sich nur noch zeigen, wie viel Gesundheitspolitiker in Carsten Linnemann steckt. Denn die eigentlichen Strukturfragen beginnen erst jetzt."NURMALSOZUMWISSEN Folge 241 "Luft. Liebe. Linnemann." Ist ab sofort verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=9OXyowMSsnYOder auf Spotify: https://open.spotify.com/episode/6op5MPBNbBElFUx1PETIzW?si=EDBk-vQUR8yqU-Ef4qEuRANURMALSOZUMWISSEN, der Podcast für Pharma und Apotheke, erscheint wöchentlich donnerstags, ist abrufbar bei allen bekannten Streamingdiensten und auch als Video bei YouTube zu sehen. Patrick Hollstein ist Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Tom Bellartz Herausgeber des erfolgreichen Portals und beide gemeinsam Gründer der ELPATO Medien GmbH.Mehr Infos: https: www.nurmalsozumwissen.deDer Podcast NURMALSOZUMWISSEN ist ein Angebot der ELPATO Medien GmbH. Sie produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live- Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHConstantin Arenspresse@elpato.deFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61390/6354842