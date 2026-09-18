Die D-Wave-Aktie hat gestern ordentlich zugelegt und gehörte mit einem Plus von rund +8% zu den stärkeren Quantenwerten. Dabei kam Rückenwind aus dem gesamten Sektor, nachdem neue Forschung von IonQ gemeinsam mit Nvidia, dem Oak Ridge National Laboratory und der University of Tennessee für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. D-Wave selbst bringt aber ebenfalls einige Punkte mit, die den Kurs stützen könnten. Erst vor wenigen Tagen wurde die Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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