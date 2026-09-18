Almonty hat sich gestern mit einem kräftigen Plus zurückgemeldet. Die Aktie stieg an der Nasdaq um +4,9% auf 14,13 US$, nachdem der Kurs zuvor mehrere Tage deutlich nachgegeben hatte. Rückenwind kam von einem neuen Wolfram-Deal mit einer Sandvik-Tochter. Gleichzeitig bleibt die Stimmung bei vielen Analysten erstaunlich positiv. Das höchste Kursziel liegt bei 33 US$ und damit mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs. Aus alten Minenresten wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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