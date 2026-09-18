Die Micron-Aktie hat sich nach der scharfen Juli-Korrektur zuletzt wieder deutlich stabilisiert, der Ausbruch über die 1.000-US$-Marke lässt aber weiter auf sich warten. Am Donnerstag legte der Anteilsschein um +5,5% zu und schob sich so wieder ganz dicht an die vierstellige Kursschwelle heran. Steht der Ausbruch nun unmittelbar bevor? Intel warnt vor noch größerer Speicherknappheit Für neue Fantasie sorgt zunächst die Angebotsseite. Intel-Chef Lip-Bu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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