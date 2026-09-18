Die Rheinmetall-Aktie versucht sich nach dem heftigen Rücksetzer der vergangenen Monate wieder zu fangen. Vom Tief um 900 € hat sich der Kurs inzwischen bis auf rund 1.025 € zurückgearbeitet und auch heute gehört Rheinmetall wieder zu den stärkeren DAX-Werten. Gleichzeitig kommen neue Aufträge rein und mehrere Analysten sehen die Aktie deutlich höher. Im Chart wartet nach oben allerdings ein Bereich, an dem sich der Rebound erst noch beweisen muss. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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