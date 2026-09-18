Es geht munter auf und nieder bei den Aktien der Chip-Branche derzeit. Mal heißt es, der Bedarf sei unermesslich hoch, wegen KI, dann wieder, weil bei der künstlichen Intelligenz alles langsamer gehen solle, wieder doch nicht so immens. Entsprechend neurotisch reagieren die Börsianer, was zu einer ausgeprägten Volatilität - vulgo: Schwankungen - führt. Davon ist auch die Aktie des deutschen Wafer-Herstellers Siltronic betroffen. Vom Top bei rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de