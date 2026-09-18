DJ WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

=== M O N T A G, 28. September 2026 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis *** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP - IT/EZB und Banca d'Italia, Workshop zu China shock 2.0: Causes, Consequences, and Policy Responses' D I E N S T A G, 29. September 2026 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 13:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anmerkungen bei juristischer Konferenz zu "Independence, not isolation: central banks and their connections with other authorities" *** 15:15 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Central Banking Seminar der New York Fed Finanzplatzkonferenz der Deutschen Bundesbank *** 14:30 CA/BIP Juli *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September *** 20:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag - DE/Medios AG, Kapitalmarkttag - US/Einfuhrzölle auf kanadische Milchprodukte, Motorräder und auf Alkohol treten in Kraft M I T T W O C H, 30. September 2026 *** 01:50 JP/Industrieproduktion August *** 01:50 JP/Einzelhandelsumsatz August *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe CFLP September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe RatingDog September *** 08:00 GB/BIP 2Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Branchenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 5,5 Mrd EUR *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar 22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q *** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag - EU/EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung - US/Treffen der G20-Handelsminister D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026 *** 01:50 JP/Tankan 3Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise September *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) September *** 10:20 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede und Diskussion bei Payments Day 2026 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August *** 12:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Konversation mit Ex-EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz zum 15-jährigen Bestehen des ESRB (15:45 Moderation Panel) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) September *** 16:00 US/Bauausgaben August *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September *** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Panel-Teilnahme bei Konferenz zu "The Future of Money", *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q - EU/Generalversammlung des Europäischen Systemrisikorats ESRB - CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong F R E I T A G, 2. Oktober 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September *** 09:30 ES/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu "Digital currencies, payments and reserve management. Implications for the Mediterranean Central Banks *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September *** 13:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Keynote bei Konferenz zum 15-jährigen Bestehen des ESRB *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August - CN/Börsenfeiertag: China ===

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