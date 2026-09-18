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Dow Jones News
18.09.2026 14:15 Uhr
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(2)

WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/28. September bis 4. Oktober (40. KW) 

=== 
M O N T A G, 28. September 2026 
  11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis 
*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
    - IT/EZB und Banca d'Italia, Workshop zu 
     China shock 2.0: Causes, Consequences, and Policy Responses' 
 
D I E N S T A G, 29. September 2026 
*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
*** 13:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anmerkungen bei juristischer Konferenz zu 
     "Independence, not isolation: central banks and their connections 
     with other authorities" 
*** 15:15 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Central Banking Seminar 
     der New York Fed 
     Finanzplatzkonferenz der Deutschen Bundesbank 
*** 14:30 CA/BIP Juli 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September 
*** 20:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag 
    - DE/Medios AG, Kapitalmarkttag 
    - US/Einfuhrzölle auf kanadische Milchprodukte, Motorräder 
     und auf Alkohol treten in Kraft 
 
M I T T W O C H, 30. September 2026 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion August 
*** 01:50 JP/Einzelhandelsumsatz August 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe CFLP September 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     CFLP September 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog September 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     RatingDog September 
*** 08:00 GB/BIP 2Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Branchenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 
     im Volumen von 5,5 Mrd EUR 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September 
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) 
*** 17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar 
  22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q 
***   - GB/British American Tobacco plc (BAT), Kapitalmarkttag 
    - EU/EZB-Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung 
    - US/Treffen der G20-Handelsminister 
 
D O N N E R S T A G, 1. Oktober 2026 
*** 01:50 JP/Tankan 3Q 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise September 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 10:20 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede und Diskussion bei Payments Day 2026 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August 
*** 12:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Konversation mit Ex-EZB-Ratsmitglied 
     Villeroy de Galhau 
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 15:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung einer Konferenz zum 
     15-jährigen Bestehen des ESRB (15:45 Moderation Panel) 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) September 
*** 16:00 US/Bauausgaben August 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September 
*** 17:30 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Panel-Teilnahme bei Konferenz 
     zu "The Future of Money", 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q 
    - EU/Generalversammlung des Europäischen Systemrisikorats ESRB 
    - CN, HK/Börsenfeiertag: China, Hongkong 
 
F R E I T A G, 2. Oktober 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September 
*** 09:30 ES/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu 
     "Digital currencies, payments and reserve management. 
     Implications for the Mediterranean Central Banks 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September 
*** 13:30 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Keynote bei Konferenz zum 
     15-jährigen Bestehen des ESRB 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August 
    - CN/Börsenfeiertag: China 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 07:41 ET (11:41 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
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