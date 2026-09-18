Kriminelle erbeuteten bei Revolut die Daten von rund 680 Kunden. Dahinter steckt aber kein Hack auf die IT-Systeme des Fintechs, sondern Social Engineering. Finanzdienstleister sind lohnende Opfer für Kriminelle, die es auf sensible persönliche Daten abgesehen haben. Wegen der Geldwäschevorschriften sammeln sie genau das, was Betrüger brauchen: Ausweiskopien, Adressen, Kontodaten und vollständige Transaktionshistorien. Daher nehmen auch die Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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