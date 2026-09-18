Baden-Baden (ots) -Mit Chris Tall, Tutty Tran, Steffen Henssler, Frederick Lau, Katharina Thalbach u.a.Deutschland will diverser wirken, und Lukas kann liefern. Eigentlich strebt er auf die Comedy-Bühne, doch das will nicht so richtig klappen. Geldnot und die eine oder andere Notlüge bringen ihn auf eine Idee: Er vermietet sich selbst. Das Prinzip ist simpel: Gebucht wird "ein Schwarzer", immer kommt Lukas, und schief geht es jedes Mal. "Rent a Black" ist eine Dark Comedy von Gerrit Klein, Lukas Staier und Marc Schlegel, in der Hauptrolle: Lukas "Cossu" Staier. Gerrit Klein produziert die acht Folgen mit Giganten Film im Auftrag des SWR für die ARD Mediathek. Die Drehbücher schrieb Marc Schlegel, Regie führte Julius Grimm, hinter der Kamera stand Paul Sprinz. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.Prominenter CastZum Ensemble gehören unter anderem Cristina do Rego, Tanja Schleiff, Benedikt Kalcher, Anne Ratte-Polle, Fabian Hinrichs, Corinna Kirchhoff, Birge Schade, Hannes Hellmann, Stephan Zinner, Detlef D! Soost, Tom Gerhardt, Katia Fellin, Lisa Bitter, Luise Wolfram, Mathias Junge, Rokhi Müller, Precious Wiesner, Rona Özkan, Lou Strenger, Eva Bühnen, Ivan Vlatkovic, GGAußerkontrolle, Antje Lewald und Philipp Mauritz. Nach 38 Drehtagen in Köln und Freiburg fiel am 18. September die letzte Klappe.Diversität zum MietenGebucht, geliefert, schiefgegangen. Gleich in der ersten Folge wird Lukas von PR-Managerin Trixi (Katia Fellin) für einen Pressetermin mit Frederick Lau gebucht. Der hat in einem Kinofilm Carl Hagenbeck verkörpert, den Mann, der einst Menschen in Völkerschauen ausstellte. Nun soll Lukas im Hintergrund für Diversität sorgen. Dumm nur, dass er auch was gefragt wird und keine Ahnung hat, wer Hagenbeck war. Frederick Lau dagegen findet er großartig. Also improvisiert er, und das geht gehörig schief.Buchen kann ihn jeder, und die Nachfrage ist groß. So landet Lukas als ganz besonderer Freund für einen Tag beim Tourstopp von Chris Tall in Freiburg, bei der Restauranteröffnung von Steffen Henssler, der wegen seines Kochbuchs gerade im Shitstorm steckt, und bei einer Marktforschung rund um Tutty Tran, die nicht ganz das ist, wonach sie aussieht. Als Caspar beim nachgeholten Sternsingen steht er im Hochsommer plötzlich bei Katharina Thalbach vor der Tür. Unterwegs trifft er auf vermeintliche Gutmenschen, schlichte Rassisten und zynische PR-Profis.Zu Hause wartet derweil das nächste Problem: Seine Freundin Wiebke (Christina do Rego) ist schwanger, und weder sie noch seine Mutter Steffi (Tanja Schleiff) sollen erfahren, womit Lukas neuerdings sein Geld verdient. Wie lange lässt sich "Rent a Black" geheim halten? Und wie zum Teufel bringt Lukas seine Comedy-Karriere zum Laufen? "Rent a Black" nimmt eine Gesellschaft aufs Korn, die sich zwischen gut gemeint und schlicht daneben verrennt, und verschont dabei niemanden, auch nicht das Publikum.Drehschlussfoto über ARD-Foto.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/rent-a-blackNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6354857