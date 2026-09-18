Berlin (ots) -Zum zweiten Mal in Folge verleihen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und das DUP UNTERNEHMER-Magazin gemeinsam den BIG BANG INNOVATION Award. Die Auszeichnung wurde letztes Jahr von den beiden Initiatoren ins Leben gerufen, um herausragende Innovationsleistungen in der deutschen Wirtschaft gezielt und öffentlichkeitswirksam zu würdigen.Der Award prämiert Projekte verschiedenster Couleur, vom Start-up bis zum Konzern, die durch ihre Kreativität, ihre Wirkungskraft und ihre Zukunftsorientierung überzeugen. Denn wer die Zukunft aktiv gestaltet und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt, kann von erhöhter Sichtbarkeit und neuen Vernetzungsmöglichkeiten profitieren.Innovationen in Energie, Technologie und HealthIn Berlin findet die feierliche Preisverleihung im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in der STATION statt (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2026, ab 23.10.2026 im Zeitschriftenhandel und www.bigbang-innovation-award.de).In diesem Jahr werden von der Jury 18 Projekte in elf Kategorien prämiert: von Health- und Technologie-Innovationen über Produkte und Prozesse bis hin zu Geschäftsmodellen und Tourismus-Programmen. Ausgezeichnet werden beispielsweise TÜV Nord für AI Assisted Auditing oder Johann Bunte für Johann Bunte Rapidbrücke.Zudem vergibt die DUP-Redaktion dieses Jahr erstmals den von ihnen kuratierten Redaktionspreis an 35 Projekte in ebenfalls elf Kategorien. Prämiert werden unter anderem Größen wie Sebamed oder Strato, aber auch spezialisierte Nischenanbieter wie Greenflash (Energie-Innovation) oder ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik (Technologie-Innovation).Eine Bühne für WegweiserDie Schirmherrin des Awards, Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz), betont dessen Strahlkraft: "Der BIG BANG INNOVATION Award rückt Deutschlands wichtige Ressource in den Fokus: Den Innovationsgeist seiner Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Preis zeichnet Leistungen aus, die Fortschritt sichern und als Vorbilder für ganze Branchen wirken. Das verdient eine angemessene Bühne."Im Zeitraum Februar bis Juli 2026 konnten Unternehmen ihre Projekte über ein digitales Bewerbungsportal einreichen. Die Bewertung erfolgte anhand der Kriterien Innovationskraft, Nutzen/Mehrwert und Wirkungsgrad. Über die Auszeichnung entschied eine Jury aus 13 hochkarätigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft:- Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D. für Wirtschaft und Justiz)- Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Group)- Tijen Onaran (Global Digital Women)- Prof. Dr. Johanna Gollnhofer (Universität St. Gallen)- Thomas Mück (TÜV NORD Akademie)- Dr. Birte Gall (Erblotsen)- Özlem Doger-Herter (ask-a-woman.com)- Dietmar Nick (KYOCERA Document Solutions)- Ines Miller (P3 Group)- Dominik Märkl (OneStop Pro)- Arno Walter (V-Bank)- Prof. Dr. Jan Claas van Treeck (Hochschule Düsseldorf)- Charlotte Beck (Ecospeed)Hier beginnt die Korrektur der Preisträger. Beachten Sie, dass vier Kategorien direkt am Anfang hinzugekommen sind.Die Preisträger nach Kategorie in alphabetischer Reihenfolge (aktualisiert)Bildungs-Innovation- Eduversum: Classroom-Manager von Lehrer-Online- Generation:L: online:academy - Lernen neu organisiertEnergie-Innovation- SWP Stadtwerke Pforzheim: Smartes Wasser- EWE: Decarb: Energiewende per KnopfdruckGeschäftsmodell-Innovation- Pakajo: Das Vergleichportal für weltweite VersanddiensteHealth-Innovation- Red Medical Systems: RED ai- SuchtFrei: KI-Coach für RauchfreiheitHR-Innovation- Think.Start VR: KommCoach - KI leadership trainingProdukt-Innovation- Sunshower: Sunshower- Aurelle: KI-Stylistin in der Hosentasche- POOL-SYSTEMS: iControl: Die smarte PoolsteuerungProzess-Innovation- BxC - IDIAL: Industrial Digital Identity for Automated Lifecycle- TÜV NORD - AI Assisted AuditingService-Innovation- ArenoNet - LexBot: KI-Rechtshilfe sofort- BEWEGT.content - RIAA: Der Mensch hinter der MaschineSocial-Innovation- Wäller Helfen - Wäller Helfen Junge HeldenTechnologie-Innovation- JOHANN BUNTE - JOHANN BUNTE RAPIDBRÜCKETourismus-Innovation- HX DE - Ausflugsprogramm & UTAS Vorbereitungskurs für Antarktis-BesucherDie Preisträger des DUP Redaktionspreises in alphabetischer ReihenfolgeBeratungs-Innovation- DigitalWinners - AI OKR CoachDatenschutz-Innovation- GAL Digital - nele.ai- H24 - Veritas One- Nenna AI - KI Datenschutz- Onekey - Onekey Compliance WizardEnergie-Innovation- FEV - Wasserstoffbasierter Bus "H2 Coach"- Greenflash - Greencore AI- Pulsetrain - Batterie OptimisierungFitness-Innovation- EGYM - EGYM Genius- Lindera - KI gestütze Bewegungsanalyse-App- WearOne - WearOne UnitHealth-Innovation- Fraunhofer-Institut ZDD - Neighborhood Diagnostics- Medivise - Telemedizin Box- Sebamed - KI-Hautanalyse- theBlue.Ai - Bewegungserkennung mit KI-Technologie im SportKommunikations-Innovation- Evocenta - EMMAAI- Strato - Smart KI-Telefonassistent- Tallence - Thor Voice AILogistik-Innovation- FERNRIDE - FERNRIDE Autonomous Yard Platform- Vay Technology - Vay Teledriving PlatformProdukt-Innovation- Climatiq - PCF Studio- STIGA - Mähroboter mit KI-Kamera- va Q tec - Thermo TrolleyProzess-Innovation- Crespel & Deiters + Red Rabbit - KI-gestützte Produktentwicklung- Deutsche Automobil Treuhand - FastTrackAI- Solita - Solita RoadCrewAORobotik-Innovation- Circus Group - CA-1 Kochroboter- Naturerobots - Open Field Nav- Neura Robotics - MiPA- Sereact - Sereact Brain / Pick & Place / LensTechnologie-Innovation- 3D Global - Napster View: 3D-Brille trifft auf KI- Helsing - Altra / HX-2 / KI-Defense-Systeme- LivEye - Smart by Day- Text Cortex AI - Enterprise AI Agents- ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik - medical grade 3D-DruckVeröffentlichung unter Nennung der Quelle:Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP UnternehmerPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6354867